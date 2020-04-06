Чалов рассказал о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в проекте «Мой герой. Моя победа». Акцию, которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводит Детская футбольная лига (ДФЛ).



«В преддверии 9 Мая ДФЛ создала проект, посвящённый 75-летию дня Победы. В проекте рассказываются истории легендарных прадедов, в том числе и моих. Расскажите о героях своей семьи и вы", — написал Чалов в «Инстаграме».



«По линии отца был дедушка Миша, Михал Васильич Пикулькин. Он был пехотинцем и пешком прошёл половину Европы. По дороге брал языков, офицеров фашистской армии. Был много раз ранен в руки и ноги, спал на голой мёрзлой земле и видел смерть на расстоянии вытянутой руки. Закончил войну в Венгрии в доме у священника. Дожил до 92 лет. Больше всего любил жизнь и конфеты «Раковые шейки». От него у меня любовь к сладкому.



Мамин дедушка, по линии её матери, был лётчиком. Его звали Василий Андреевич Сергеев, или Вася. Погиб в первые дни войны. Никогда не видел дочь, мою бабушку Нину. Война разлучила их, но ко мне перешли его гены – я не боюсь высоты.



Ещё один дедушка, Яков Ефимович Мушин, был добрым и честным завхозом. От него у меня внутренняя потребность помогать людям. Другой мой дедушка, Николай Иванович Чалов, был молодым и красивым. Погиб в танковом сражении где-то на полях Белоруссии 23 февраля 1942 года. Я благодарен ему за отца, который воспитал меня, а также моей маме, которая держала меня в строгости, в духе героических дедов. У меня отличные родители. Они часто рассказывали мне о своих легендарных дедах.



Вечная память о моих прадедах живет в моём сердце и на старых фотокарточках, бережно хранящихся в нашей семье», — рассказал Чалов.

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