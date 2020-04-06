Глава Ассоциации футболистов Италии: решение снизить игрокам зарплаты — это безумие
Глава Ассоциации футболистов Италии (AIC) Дамиано Томмази высказался о решении клубов Серии А снизить зарплаты футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Если клубам Серии А приходится встречаться на собрании, чтобы сказать, что они не будут платить зарплату футболистам, когда на самом деле, лицом к лицу с игроками, отдельные клубы пытаются прийти к разумному соглашению, это действительно беспокоит.
Не могу понять бизнес-логику, которая лежит в основе такого поведения: выставить игроков, главных действующих лиц, в плохом свете, когда почти все они уже обсуждают с клубами, как выйти из этого кризиса вместе. Это кажется мне безумием», — приводит слова Томмази официальный сайт AIC.
Все клубы итальянской Серии А согласились на снижение зарплат
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