Смолов — Селюку: чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит?

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов ответил агенту Дмитрию Селюку, который высказал мнение, что футболист прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Бориса Ельцина. При этом Селюк усомнился, что форвард вернулся на родину, чтобы быть ближе к семье.

«Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке», — сказал ранее Селюк в интервью Sport24.

«Чувак, ты серьёзно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», — написал Смолов в «Твиттере», прикрепив фотографию Селюка.

Мария Юмашева, внучка бывшего президента России Бориса Ельцина, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.



4 апреля Смолов вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако, по правилами карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, ему было отказано. За нарушение правил россиянина ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.