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Василий Березуцкий: наверное, вскоре мы увидим много разводов в семьях футболистов

Василий Березуцкий: наверное, вскоре мы увидим много разводов в семьях футболистов
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, поделился мнением, что количество разводов в семьях футболистов возрастёт из-за карантина.

«Не думаю, что футболисты легче ли чувствуют себя в уединении. Вторые половинки игроков, да и они сами понимают, как иногда тяжело находиться в одном месте, никуда не перемещаясь. Всё-таки на сборах постоянно происходят какие-то действия: тренировки, общение с людьми. Сейчас же никаких плюсов нет. Наверное, через некоторое время мы увидим много разводов, ругани и всего остального. Наоборот, это очень интересные времена. Не думаю, что у футболистов есть какие-то преимущества, связанные со сборами в этой ситуации. Им ещё и тяжелее, футболисты привыкли к активному спорту, а в квартирах и домах не так легко всем этим заниматься», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
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