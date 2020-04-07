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Толиссо получил травму на первой тренировке «Баварии» после паузы

Толиссо получил травму на первой тренировке «Баварии» после паузы
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо получил травму на первой тренировке мюнхенского клуба после возобновления занятий, сообщает L'Equipe.

По информации источника, во время командной тренировки игрок почувствовал боль в лодыжке и не смог продолжить занятие. Характер повреждения и степень его тяжести пока не сообщаются.

Напомним, накануне «Бавария» объявила о возобновлении командных тренировок после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. Во время занятия футболисты держались на безопасном расстоянии друг от друга и выполняли упражнения один на один.

Толиссо защищает цвета мюнхенского клуба с 2017 года. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал за «Лион», воспитанником которого является. Сумма трансфера игрока в «Баварию» составила € 41,5 млн.

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