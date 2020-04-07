Толиссо получил травму на первой тренировке «Баварии» после паузы

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо получил травму на первой тренировке мюнхенского клуба после возобновления занятий, сообщает L'Equipe.
По информации источника, во время командной тренировки игрок почувствовал боль в лодыжке и не смог продолжить занятие. Характер повреждения и степень его тяжести пока не сообщаются.
Напомним, накануне «Бавария» объявила о возобновлении командных тренировок после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. Во время занятия футболисты держались на безопасном расстоянии друг от друга и выполняли упражнения один на один.
Толиссо защищает цвета мюнхенского клуба с 2017 года. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал за «Лион», воспитанником которого является. Сумма трансфера игрока в «Баварию» составила € 41,5 млн.
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