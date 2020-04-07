Березуцкий: мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, выразил мнение, что нынешний сезон в чемпионате России доигран не будет.

«Подготовиться к сезону можно за 20 дней. Выдумывать за кого-то и что-то говорить сейчас сложно, но мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должно быть несколько вариантов, плюс, они, наверное, получают информацию из РПЛ и РФС раньше. Но сейчас никто не понимает, сколько это будет длиться.



Насколько предложение завершить сезон сейчас приемлемо для ЦСКА? Желания других клубов и наши желания не сильно повлияют на решение. Мы можем размышлять об этом долго. Понятно, что командам, которые находятся в зоне вылета, как и команде, находящейся на первом месте, хочется завершить сезон, оставшись на тех же местах. Посмотрим, как всё будет. Мне было бы обидно за команды, которые сейчас играют в первой лиге, могут попасть в РПЛ. И было бы обидно за те команды, которые могут вылететь в этом сезоне, но они не вылетят, потому что существует спортивный принцип. Я надеюсь, что в нашей стране будет возможность завершить чемпионат», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».