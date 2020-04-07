Березуцкий: футбол без зрителей был бы неплохим решением в текущей ситуации

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, выразил мнение, что доигровка сезона при пустых трибунах была бы неплохим решением в условиях пандемии коронавируса.

«В этой ситуации это было бы неплохим решением. Понятно, что футбол со зрителями и без — два разных вида спорта. Доиграть без зрителей — хотя бы какой-то вариант. Всем, кто сейчас сидит дома, было бы интересно смотреть футбол. Но если футболист какой-то команды заболеет, это будет ещё одна эпидемия. Но такой вариант можно рассмотреть. Образно, поехать в Сочи. Или же всем сыграть в Москве без зрителей, когда эпидемия утихнет», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».