Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Березуцкий: футбол без зрителей был бы неплохим решением в текущей ситуации

Березуцкий: футбол без зрителей был бы неплохим решением в текущей ситуации
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, выразил мнение, что доигровка сезона при пустых трибунах была бы неплохим решением в условиях пандемии коронавируса.

«В этой ситуации это было бы неплохим решением. Понятно, что футбол со зрителями и без — два разных вида спорта. Доиграть без зрителей — хотя бы какой-то вариант. Всем, кто сейчас сидит дома, было бы интересно смотреть футбол. Но если футболист какой-то команды заболеет, это будет ещё одна эпидемия. Но такой вариант можно рассмотреть. Образно, поехать в Сочи. Или же всем сыграть в Москве без зрителей, когда эпидемия утихнет», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Березуцкий: мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020