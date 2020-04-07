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В. Березуцкий: у европейских клубов будет больше проблем из-за кризиса, чем у нас

В. Березуцкий: у европейских клубов будет больше проблем из-за кризиса, чем у нас
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, выразил мнение, что российские клубы легче перенесут последствия финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«В Европе те же самые проблемы. Мы должны жить в рынке. Джентльменские соглашения недовольных я не понимаю. В Европе с этим будет намного больше проблем, потому что их спонсорские соглашения живут в бюджете, у нас же команды спонсируются в основном государственными компаниями. Приходы спонсорских соглашений и телетрансляций не такие большие, поэтому не думаю, что в Европе с этим будет лучше, чем у нас. Я не вижу, чтобы футболисты яростно высказывались о том, что, возможно, не будет доплачена какая-то зарплата. Все понимают, что ситуация тяжёлая. И футболисты, и тренеры, должны пойти на это», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Березуцкий: футбол без зрителей был бы неплохим решением в текущей ситуации
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