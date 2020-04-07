«Ливерпуль» отказался вернуть деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» отказался возвращать деньги болельщикам «Атлетико», которые отказались ехать в Англию на матч Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса, сообщат AS.

По данным источника, 290 болельщиков мадридского клуба не посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта из-за распространения коронавируса. «Ливерпуль» отказался возвращать деньги группе болельщиков мадридского клуба. Вместо «Ливерпуля» € 17 тыс. своим фанатам возместил «Атлетико».

Также мадридский клуб возместил своим болельщикам стоимость около 4500 билетов, которые были куплены на предстоящие матчи чемпионата Испании.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 74 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 275 тыс.