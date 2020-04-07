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Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Обширный обвинительный акт, поданный в Окружной суд Соединенных Штатов по восточному округу Нью-Йорка, выдвигает многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА, сообщается на официальном сайте министерства юстиции США.

Сообщается Россия и Катар подкупили чиновников ФИФА при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно. В обвинении говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер, получил взятку от России в размере $ 5 млн. Рафаэлю Сальгеро, который также был в Исполнительном комитете ФИФА, обещали $ 1 млн в обмен на голосование за Россию.

Взятки при голосовании за Катар получили Бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Николас Леоз.

Победителем ЧМ-2018 в России стала национальная команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии.

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