Саутгейт перестанет вызывать Уолкера в сборную Англии из-за вечеринки с проститутками

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер больше не будет вызываться в национальную команду Англии из-за недавнего скандала с участием футболиста, сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что Уокер пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина. Девушки прибыли в дом футболиста в Хейле и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался недоволен поведением футболиста и больше никогда не собирается вызывать игрока в команду. Уокер провел за сборную Англии 48 матчей.