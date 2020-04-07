«Температура и кашель». Алиев пожаловался на плохое самочувствие после прогулки в Киеве

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие после прогулки с дочерью и собакой в Киеве.

«Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня», — сказал Алиев в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 74 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 275 тыс.