Фанаты «Тоттенхэма» призвали клуб отказаться от использования средств налогоплательщиков

Группа болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» призвали клуб избежать использования правительственной схемы сохранения рабочих мест для оплаты труда сотрудников в условиях пандемии коронавируса после выхода «Ливерпуля» из этой программы, сообщает Mirror.
Болельщики и бывшие игроки раскритиковали «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» после того, как клубы Премьер-лиги объявили о планах использовать государственную систему сохранения рабочих мест для выплаты персоналу 80% заработной платы в условиях пандемии коронавируса за счёт средств налогоплательщиков.
Вчера, 6 апреля, «Ливерпуль», подвергнутый критике общественности и бывших игроков, объявил, что не будет отправлять персонал в отпуск и найдёт альтернативные средства в собственном бюджете для оплаты их труда. И вот теперь группа фанатов «Тоттенхэма» «Supporters Trust» призвали президента клуба последовать примеру «Ливерпуля» и не использовать эту систему для выплаты зарплаты 550 сотрудникам из государственного бюджета.
«Мы постоянно говорим «Тоттенхэму» — остановитесь и переосмыслите ситуацию. Сейчас мы говорим об этом ясно и публично — не наносите дальнейшего ущерба репутации клуба, прислушайтесь к болельщикам», — говорится в опубликованном заявлении.
Напомним, «Тоттенхэм», набрав 41 очко в 29 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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