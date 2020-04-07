Линекер — о смерти матери Гвардиолы: что не так с людьми, которые считают это смешным?

Бывший игрок сборной Англии Гарри Линекер возмутился реакцией некоторых людей в «Твиттере» по поводу смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Это невероятно. Мне пришлось забанить нескольких человек, которые по непонятным причинам считают смешным то, что Хосеп потерял мать. Что с этими людьми не так? Отвратительно», — написал Линекер.

Напомним, вчера, 6 апреля, стало известно, что Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, скончалась в Манресе (Испания) от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года.



По данным на 6 апреля, в мире зафиксировано 1 283 510 случаев заражения коронавирусом, погибло около 69 тыс. человек, а выздоровело – 267 тыс. Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных людей – 135 тыс.