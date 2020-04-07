The Score: Головин — самый прогрессирующий игрок чемпионата Франции

Американский портал The Score назвал 23-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции.

«Головин был вдохновлён тем, что страна-хозяйка чемпионата мира-2018 неожиданно дошла до четвертьфинала, так что «Монако» не пожалел € 30 млн, чтобы заручиться его услугами. Первый его сезон оказался настоящей катастрофой. И, пусть в нынешнем сезоне цифры не являются феноменальными, 3 гола и 4 результативные передачи, он влияет на игры с большей регулярностью», — отмечает издание.



В число номинантов издания вошли такие игроки, как Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»), Йосип Иличич («Аталанта») и Анхель Ди Мария («ПСЖ»). Перечисленные футболисты признаны лучшими игроками в своих чемпионатах.



Наряду с Головиным одними из самых прогрессирующих названы Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Суат Сердар («Шальке 04»), Микель Мерино («Реал Сосьедад») и Крис Смоллинг («Рома»).

Видео новой тренировочной базы «Монако» доступно на «Чемпионате».

Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.