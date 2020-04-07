Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду

19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Вслед за португальцем Эрлинг выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Норвежец выполнил 124 повторения, уступив Роналду, который сделал 142 раза.



«Криштиану, вызов принят. 124 повторения за 45 секунд. Неплохо, правда? А какой результат у вас?» — подписал видео Холанд.

Видео доступно в «инстаграме» Холанда.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

Холанд стал главной трансферной целью «Реала»