Дмитрий Ефремов: от извинений Жиго после травмы мне ни горячо, ни холодно

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Урал», рассказал об отношении к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.
В августе прошлого года красно-белые встречались с «армейцами» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. В середине первого тайма в ходе борьбы Жиго нанёс Ефремову травму, и того заменили. Позднее стало известно, что Дмитрий повредил крестообразные связки колена. Жиго же в том дерби оформил дубль и принёс своей команде победу.
«Да, принёс извинения, написал в WhatsApp мне. Ну, как сказать, нет обид… Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл, мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно», — приводит слова Ефремова «Р-Спорт».
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