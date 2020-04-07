Дмитрий Ефремов: от извинений Жиго после травмы мне ни горячо, ни холодно

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Урал», рассказал об отношении к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.



В августе прошлого года красно-белые встречались с «армейцами» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. В середине первого тайма в ходе борьбы Жиго нанёс Ефремову травму, и того заменили. Позднее стало известно, что Дмитрий повредил крестообразные связки колена. Жиго же в том дерби оформил дубль и принёс своей команде победу.



«Да, принёс извинения, написал в WhatsApp мне. Ну, как сказать, нет обид… Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл, мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно», — приводит слова Ефремова «Р-Спорт».

Ефремов – о столкновении с Жиго: бегу и понимаю – коленная чашечка проваливается внутрь