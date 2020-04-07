Дмитрий Ефремов рассказал, как футболисты ЦСКА скручивали друг другу номера с авто

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Урал», объяснил фото, на котором он перевешивает номера на автомобиле.



«Это лишение прав? Не знаю, это у нас Кирилл Анатольевич (Набабкин) такой фигнёй занимался. Друг другу скручивали, а потом кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили. Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет… От сотрудников ГИБДД не прилетало. У Набабкина всегда в одном месте детство играет.



Какие ещё приколы были в ЦСКА? Например, кто-то из футболистов во время обеда взял чай и оставил его на столе. Другие сразу высыпают солонку соли, потом человек возвращается и начинает пить. Конечно, такое всем делали: и Набабкину, и Щенникову, и даже Игнашевичу», — цитирует Ефремова «Р-Спорт».

Дмитрий Ефремов: от извинений Жиго после травмы мне ни горячо, ни холодно