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Дмитрий Ефремов рассказал, как футболисты ЦСКА скручивали друг другу номера с авто

Дмитрий Ефремов рассказал, как футболисты ЦСКА скр
Дмитрий Ефремов рассказал, как футболисты ЦСКА скручивали друг другу номера с авто
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Урал», объяснил фото, на котором он перевешивает номера на автомобиле.

«Это лишение прав? Не знаю, это у нас Кирилл Анатольевич (Набабкин) такой фигнёй занимался. Друг другу скручивали, а потом кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили. Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет… От сотрудников ГИБДД не прилетало. У Набабкина всегда в одном месте детство играет.

Какие ещё приколы были в ЦСКА? Например, кто-то из футболистов во время обеда взял чай и оставил его на столе. Другие сразу высыпают солонку соли, потом человек возвращается и начинает пить. Конечно, такое всем делали: и Набабкину, и Щенникову, и даже Игнашевичу», — цитирует Ефремова «Р-Спорт».

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