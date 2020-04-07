Дмитрий Ефремов рассказал, как футболисты ЦСКА скручивали друг другу номера с авто

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за «Урал», объяснил фото, на котором он перевешивает номера на автомобиле.
«Это лишение прав? Не знаю, это у нас Кирилл Анатольевич (Набабкин) такой фигнёй занимался. Друг другу скручивали, а потом кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили. Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет… От сотрудников ГИБДД не прилетало. У Набабкина всегда в одном месте детство играет.
Какие ещё приколы были в ЦСКА? Например, кто-то из футболистов во время обеда взял чай и оставил его на столе. Другие сразу высыпают солонку соли, потом человек возвращается и начинает пить. Конечно, такое всем делали: и Набабкину, и Щенникову, и даже Игнашевичу», — цитирует Ефремова «Р-Спорт».
- 7 апреля 2020
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
07:50
-
07:33
-
06:59
-
06:23
-
05:28
-
04:54
-
03:55
-
02:26
-
02:05
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:40
-
00:04
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:20
-
23:14