«Чемпионат» вошёл в список социально значимых сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило список социально значимых сайтов, доступ к которым предоставляется даже с нулевым балансом.
В перечень веб-ресурсов вошли социальные сети, государственные сервисы, агрегаторы, спортивные и банковские сайты, сервисы поиска работы и многие другие интернет-порталы. Всего их 391.
В список социально значимых сайтов в категории «Спорт» попал «Чемпионат». Полный перечень веб-ресурсов можно посмотреть здесь.
Бесплатный доступ к 391 социально значимому сайту будет предоставляться в тестовом режиме до 1 июля. В эксперименте участвуют пять операторов — «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Они должны обеспечивать скорость доступа к веб-ресурсам не ниже 10 Мбит/с. Если тариф предусматривает большую скорость, операторы имеют право урезать её до 10 Мбит/с.
- 7 апреля 2020
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