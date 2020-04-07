Агент Сафонов, представлявший интересы Дзюбы, показал питона в квартире

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, показал в своих «сториз» в WhatsApp питона в квартире.



Ранее Дзюба заявил, что «агенты в России – это зло» и что они помогают футболистам, только когда у тех всё хорошо». В частности, Артём раскритиковал известного агента Германа Ткаченко, с которым никогда не сотрудничал. Сафонов на это ответил, что Дзюбе «не хватает мудрости, чтобы где-то промолчать».

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является. В ходе своей карьеры форвард также играл на правах аренды за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». В сборную России Артём вызывается с 2011 года.