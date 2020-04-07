Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар были обвинены в даче взятки ФИФА для проведения чемпионатов мира.



«Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.



Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира