Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Колосков прокомментировал заявление Минюста США, о
Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар были обвинены в даче взятки ФИФА для проведения чемпионатов мира.

«Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Ну отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Минюст США: Россия и Катар заплатили взятки чиновникам ФИФА за проведение чемпионата мира
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020