«Пап, попробуй забить мне гол». Александр Кержаков опубликовал смешное видео с сыном
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков опубликовал очередное видео в «Инстаграме».
Ролик носит юмористический характер. В нём сын Кержакова говорит: «Пап, попробуй забить мне гол». После этого Александр наносит несколько ударов, однако ребёнок без труда с ними справляется, при этом читая книгу, рисуя и играя в телефон. В конце юный вратарь говорит: «Ну ладно, пап. В следующий раз».
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Кержаков в шутливой форме обсудил с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту», чемпионат Беларуси, который остаётся единственным в Европе действующим на фоне пандемии коронавируса.
«Как тебе это волшебство?» Кокорин и Кержаков пошутили о чемпионате Беларуси
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