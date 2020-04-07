«Пап, попробуй забить мне гол». Александр Кержаков опубликовал смешное видео с сыном

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков опубликовал очередное видео в «Инстаграме».



Ролик носит юмористический характер. В нём сын Кержакова говорит: «Пап, попробуй забить мне гол». После этого Александр наносит несколько ударов, однако ребёнок без труда с ними справляется, при этом читая книгу, рисуя и играя в телефон. В конце юный вратарь говорит: «Ну ладно, пап. В следующий раз».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Кержаков в шутливой форме обсудил с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту», чемпионат Беларуси, который остаётся единственным в Европе действующим на фоне пандемии коронавируса.