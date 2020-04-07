Топ-менеджмент «Зенита» согласился сократить зарплаты на 50 процентов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что тренеры и руководство клуба вслед за футболистами согласились сократить зарплаты вдвое.

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил, что тренерский штаб присоединяется. Условия те же — сокращение на 50% на апрель и май. Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах сине-бело-голубые одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования в мире приостановлены. Чемпионат России по футболу будет возобновлён не раньше июня.