Уткин: кажется, Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выступление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, рассказавшего, в теле какой из женщин он бы хотел побыть.



«Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день. И Дженнифер Энистон была бы хороша, потому что она, оказывается, встречалась с Брэдом Питтом. Согласитесь, что побыть Дженнифер Энистон один день и чтобы именно этот день в её жизни был без секса, было бы несправедливо. И Брэд Питт здесь очень кстати. Дзюба ведь, кстати, продолжал свою мысль. Он говорил, что неплохо было бы также побыть, как он говорит, «нашей Екатериной». Видимо, государыней Екатериной II. А ведь она чем была славна? Любовниками. Там, конечно, Гришки Распутина ещё не было, но там был Потёмкин, там был Платон Зубов, там были все братья Орловы… Там какой день ни возьми, всё было очень наполнено событиями.



Короче говоря, Артём Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. И если это не каминг-аут, то по крайней мере я думаю, что мы вправе считать Дзюбу квиром после всего этого», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось Главный хейт российского футбола.