Юрий Лодыгин назвал четыре лучших сериала

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, какие сериалы считает лучшими. В список 29-летнего футболиста вошли четыре телепроекта.

Топ-4 сериала по мнению Лодыгина

1. «Самая быстрая тачка»

2. «Очень странные дела»

3. «Жуки»

4. «Настоящий детектив»

Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

Лодыгин стал игроком «Арсенала» минувшей зимой. Ранее российский вратарь защищал цвета турецкого «Газиантепа», петербургского «Зенита», и греческих клубов «Олимпиакос», «Эордаикос» и «Ксанти».

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах тульская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

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