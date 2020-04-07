Юрий Лодыгин назвал четыре лучших сериала
Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, какие сериалы считает лучшими. В список 29-летнего футболиста вошли четыре телепроекта.
Топ-4 сериала по мнению Лодыгина
1. «Самая быстрая тачка»
2. «Очень странные дела»
3. «Жуки»
4. «Настоящий детектив»
Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».
Лодыгин стал игроком «Арсенала» минувшей зимой. Ранее российский вратарь защищал цвета турецкого «Газиантепа», петербургского «Зенита», и греческих клубов «Олимпиакос», «Эордаикос» и «Ксанти».
«Арсенал», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах тульская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
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