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Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал заявление Минюста США попыткой очернить заявку России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал заявление Минюста
Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал заявление Минюста США попыткой очернить заявку России
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Глава оргкомитета чемпионата мира—2018 Алексей Сорокин прокомментировал заявление Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар были обвинены в даче взятки ФИФА для проведения мундиалей.

«Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку, мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, и запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей деятельности. Честно говоря, очень странно, что кому-то в данный момент исторически интересно ворошить прошлое отдельных уже давно не работающих в ФИФА личностей.

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк непосредственно ко мне не обращалась, и я даже с удивлением восприму такое обращение, потому что я даже не пойму, о чём они будут говорить. Всё происходящее воспринимаю с удивлением», — цитирует Сорокина «РБК-Спорт».

В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА
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