Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал заявление Минюста США попыткой очернить заявку России

Глава оргкомитета чемпионата мира—2018 Алексей Сорокин прокомментировал заявление Министерства юстиции США, в котором Россия и Катар были обвинены в даче взятки ФИФА для проведения мундиалей.



«Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку, мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, и запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей деятельности. Честно говоря, очень странно, что кому-то в данный момент исторически интересно ворошить прошлое отдельных уже давно не работающих в ФИФА личностей.



Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк непосредственно ко мне не обращалась, и я даже с удивлением восприму такое обращение, потому что я даже не пойму, о чём они будут говорить. Всё происходящее воспринимаю с удивлением», — цитирует Сорокина «РБК-Спорт».

В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА