Линекер отреагировал на обвинения России во взятке ФИФА

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал на заявление Министерства юстиции США.



Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.



«Это большие, но ожидаемые новости», — написал Линекер в своём «твиттере».



Напомним, Англия находилась в числе претендентов на проведение чемпионата мира 2018 года.



Мундиаль прошёл на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в решающем матче переигравшая национальную команду Хорватии.

Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал заявление Минюста США попыткой очернить заявку России