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Линекер отреагировал на обвинения России во взятке ФИФА

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Линекер отреагировал на обвинения России во взятке
Линекер отреагировал на обвинения России во взятке ФИФА
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал на заявление Министерства юстиции США.

Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.

«Это большие, но ожидаемые новости», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, Англия находилась в числе претендентов на проведение чемпионата мира 2018 года.

Мундиаль прошёл на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в решающем матче переигравшая национальную команду Хорватии.

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