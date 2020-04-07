Лев Лещенко рассказал, как лечился от коронавируса
Российский певец и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал, как лечился от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке.
«Спасибо врачам, которые в эти дни не отходили от больных — заражён он или не заражён. У меня болезнь протекала в достаточно лёгкой форме. Я хоть и был в реанимации, но не принимал ИВЛ», — приводит слова Лещенко «Газета.Ru» со ссылкой на «Рен ТВ».
Напомним, 78-летнего артиста госпитализировали в конце марта. На следующий день стало известно, что Лещенко начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Позже ему стало лучше. 6 апреля Льва Валерьяновича выписали из больницы.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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