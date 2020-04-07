Шведский биатлонист Самуэльссон — об обвинениях России и ФИФА: неужели кто-то удивлён?

Шведский биатлонист и олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон отреагировал на заявление Министерства юстиции США.



Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.



«Неужели кто-то может быть этому удивлён?» — написал Самуэльссон в своём «твиттере».



Чемпионат мира 2018 года прошёл на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в решающем матче переигравшая национальную команду Хорватии. Третье место заняли бельгийцы, четвёртое – англичане.

Линекер отреагировал на обвинения России во взятке ФИФА