Селюк — Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в свой адрес.
Ранее Селюк выразил мнение, что Смолов вернулся в Россию из Испании, чтобы попасть на день рождения Марии Юмашевой, внучки Бориса Ельцина. После этого форвард попытался высмеять агента.
«Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чём убедились уже все», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».
Юмашева родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что она выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.
4 апреля Фёдор вылетел на частном самолёте в Москву. Он несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако по правилами карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, ему было отказано. За нарушение правил россиянина ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.
- 7 апреля 2020
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