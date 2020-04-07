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Рыбусь может продолжить карьеру в клубе из Стамбула

Рыбусь может продолжить карьеру в клубе из Стамбула
Футбол / РПЛ 0

Мариуш Пекарский, агент полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуся, сказал, что после завершения этого сезона его клиент может перейти в турецкую команду.

«Я провёл встречу с руководством одного очень хорошего европейского клуба. Мы начали переговоры, но потом процесс остановился. Могу только сказать, что речь идёт о команде из Стамбула. Пандемия коронавируса сорвала наши планы», — приводит слова Пекарского Sport.pl.

По словам агента, несмотря на то что переговоры на этот момент приостановлены, вероятность того, что Рыбусь продолжит карьеру в Турции, всё ещё существует.

В турецкой Суперлиге выступают пять стамбульских клубов — «Истанбул Башакшехир», «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Касымпаша».

Контракт Мацея с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешней кампании 30-летний поляк отдал 4 результативные передачи в 14 матчах Российской Премьер-Лиги.

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