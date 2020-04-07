Селюк: Смолов приехал нарушать карантин, из-за таких в Москве растёт число заражённых

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возвращении нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию.
«Федя — любитель виртуальных игр, о чём он сам неоднократно говорил. У меня ощущение, что он в них заблудился и забыл выйти. Он несёт какую-то ахинею, и никто меня не переубедит в том, что он поехал по каким-то сомнительным причинам в Москву. Если бы причина, не дай бог, была бы реальная, он бы это назвал, а не отговаривался ляпами.
В том, что он не будет сидеть 14 дней дома, как это принято в Москве, нет сомнений. Я хочу привлечь внимание общественности, что Смолов приехал нарушать карантин. Он думает, что он откупится так же, как он это сделал после аварии в Краснодаре. Но Москва — не Краснодар, спросят по-другому. Из-за таких, как Смолов, растёт число заболевших в Москве изо дня в день», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 апреля 2020
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:40
-
16:38
-
16:09
-
16:09
-
15:48
-
15:34
-
15:22
-
15:18
-
15:07
-
14:57
-
14:41
-
14:31
-
14:14
-
14:04
-
13:57
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:11
-
12:06
-
11:36
-
11:33
-
11:10
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52