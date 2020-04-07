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Селюк: Смолов приехал нарушать карантин, из-за таких в Москве растёт число заражённых

Селюк: Смолов приехал нарушать карантин, из-за так
Селюк: Смолов приехал нарушать карантин, из-за таких в Москве растёт число заражённых
Футбол / Испания 0

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возвращении нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию.

«Федя — любитель виртуальных игр, о чём он сам неоднократно говорил. У меня ощущение, что он в них заблудился и забыл выйти. Он несёт какую-то ахинею, и никто меня не переубедит в том, что он поехал по каким-то сомнительным причинам в Москву. Если бы причина, не дай бог, была бы реальная, он бы это назвал, а не отговаривался ляпами.

В том, что он не будет сидеть 14 дней дома, как это принято в Москве, нет сомнений. Я хочу привлечь внимание общественности, что Смолов приехал нарушать карантин. Он думает, что он откупится так же, как он это сделал после аварии в Краснодаре. Но Москва — не Краснодар, спросят по-другому. Из-за таких, как Смолов, растёт число заболевших в Москве изо дня в день», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Селюк — Смолову: такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом
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