Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Селюк — о Смолове: уже был Лопырёвым — может, Бузовым хочет стать

Селюк — о Смолове: уже был Лопырёвым — может, Бузо
Селюк — о Смолове: уже был Лопырёвым — может, Бузовым хочет стать
Футбол / Испания 0

Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал нападающему «Сельты» Фёдору Смолову завести романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.

«Вся эта история с чартером и прочим ничего, кроме отторжения, не вызвала у всех. Его и так недолюбливали болельщики многих команд, а тут ещё это наложило свой отпечаток. Я думаю, что как футболист, он закончился. Будет доигрывать где-то в каком-нибудь чемпионате.

Сейчас его интересует больше разгульная жизнь. Сватается к Юмашевой (Мария Юмашева — 17-летняя внучка Бориса Ельцина. — Прим. «Чемпионата»), как поговаривают, подыскивает себе девушку с большим кошельком. Я бы ему посоветовал Бузову. Лопырёвым он уже был, может, Бузовым хочет стать», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Бузова: Тарасов говорил: «Вот было б классно, если бы ты сделала сиськи»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020