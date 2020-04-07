Селюк — о Смолове: уже был Лопырёвым — может, Бузовым хочет стать

Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал нападающему «Сельты» Фёдору Смолову завести романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.

«Вся эта история с чартером и прочим ничего, кроме отторжения, не вызвала у всех. Его и так недолюбливали болельщики многих команд, а тут ещё это наложило свой отпечаток. Я думаю, что как футболист, он закончился. Будет доигрывать где-то в каком-нибудь чемпионате.

Сейчас его интересует больше разгульная жизнь. Сватается к Юмашевой (Мария Юмашева — 17-летняя внучка Бориса Ельцина. — Прим. «Чемпионата»), как поговаривают, подыскивает себе девушку с большим кошельком. Я бы ему посоветовал Бузову. Лопырёвым он уже был, может, Бузовым хочет стать», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.