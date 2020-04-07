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Матчи чемпионата России впервые в истории могут пройти 20 декабря

Матчи чемпионата России впервые в истории могут пр
Матчи чемпионата России впервые в истории могут пройти 20 декабря
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», Российская Премьер-Лига рассматривает четыре варианта календаря оставшейся части нынешнего сезона и следующей кампании.

При первом сценарии сезон возобновятся 3 июня матчем «Шинника» с «Уралом» в 1/4 финала Кубка России, а 7 июня вновь состоятся встречи чемпионата. Заключительный, 30-й тур пройдёт 26 июля. Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России, а 1-й тур пройдёт 9 августа. Последние встречи перед зимним перерывом будут сыграны 13 декабря, а закончится кампания 30-м туром 16 мая и финалом Кубка России 23 мая.

Второй вариант подразумевает аналогичные сроки возобновления сезона, а завершиться он должен будет 12 июля. Новый розыгрыш чемпионата также начнётся 9 августа. На паузу первенство уйдёт 13 декабря, а 30-й тур пройдёт 16 мая. 23 мая состоится кубковый финал.

Третий вариант: сезон также возобновляется матчем Кубка России 3 июня, а 23-й тур РПЛ тоже состоится 7 июня. Последний тур чемпионата пройдёт 12 июля, а 1-й тур новой кампании состоится 26 июля. Последние матчи перед перерывом будут сыграны 6 декабря, а завершится чемпионат 16 мая.

При четвёртом варианте матч «Шинник» – «Урал» пройдёт 8 июля, а 23-й тур Премьер-Лиги будет сыгран 12 июля. Заключительные матчи чемпионата состоятся 16 августа, а новый розыгрыш начнётся 30 августа. Последние встречи перед зимней паузой 20 декабря, чего ранее не происходило. 16 мая пройдёт 30-й тур.

Как будут доигрывать сезон в РПЛ. Есть четыре варианта
При худшем сценарии первая часть следующего сезона закончится 20 декабря.
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