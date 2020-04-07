Клопп: у «Ливерпуля» не было шансов удержать Коутиньо от перехода в «Барселону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе 2018 года.
«Я уважал решение Фила с первой секунды. Несколькими неделями ранее он продлил с нами контракт, но у нас не было шансов против „Барселоны“. Нам было непросто, так как вариантов было не так много. Лаллана вылетел из-за травмы, так что мы потеряли двух игроков в течение небольшого периода времени. Мы не могли решить вопрос благодаря трансферу, так как времени на покупки уже не было.
Коутиньо не ставил перед нами ультиматум. Поэтому с нашей стороны было честным поступком дать ему уйти», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, что сумма трансфера составила € 120 млн плюс € 40 млн в виде бонусов.
- 7 апреля 2020
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