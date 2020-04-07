Шоу: если ты в команде Ибрагимовича и проигрываешь, он тебя убьёт

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Люк Шоу рассказал об опыте работы с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, ранее выступавшим в составе «красных дьяволов».



«Он был безумен. Думаю, Златан был именно тем, кто был необходим „Манчестер Юнайтед“ в раздевалке. Он невероятный, по-настоящему талантливый футболист. Несмотря на то что он был немного старше большинства игроков, он всё ещё был на высоком уровне. Он создавал отличную атмосферу в раздевалке. Он знал множество шуток, но, когда что-то выходило из-под контроля, он был серьёзен.



Златан — прирождённый победитель. Это проявлялось даже на играх во время тренировок. Если ты в его команде и проигрываешь, он тебя убьёт. Он помогал другим футболистам становиться лучше, потому что не давал расслабиться. Я думаю, что все в команде его любили», — приводит слова Шоу Goal.com.

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