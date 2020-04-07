Шоу: если ты в команде Ибрагимовича и проигрываешь, он тебя убьёт

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Люк Шоу рассказал об опыте работы с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, ранее выступавшим в составе «красных дьяволов».
«Он был безумен. Думаю, Златан был именно тем, кто был необходим „Манчестер Юнайтед“ в раздевалке. Он невероятный, по-настоящему талантливый футболист. Несмотря на то что он был немного старше большинства игроков, он всё ещё был на высоком уровне. Он создавал отличную атмосферу в раздевалке. Он знал множество шуток, но, когда что-то выходило из-под контроля, он был серьёзен.
Златан — прирождённый победитель. Это проявлялось даже на играх во время тренировок. Если ты в его команде и проигрываешь, он тебя убьёт. Он помогал другим футболистам становиться лучше, потому что не давал расслабиться. Я думаю, что все в команде его любили», — приводит слова Шоу Goal.com.
- 7 апреля 2020
-
18:35
-
18:25
-
18:12
-
18:10
-
17:55
-
17:49
-
17:36
-
17:34
-
17:17
-
17:17
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:40
-
16:38
-
16:09
-
16:09
-
15:48
-
15:34
-
15:22
-
15:18
-
15:07
-
14:57
-
14:41
-
14:31
-
14:14
-
14:04
-
13:57
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:31