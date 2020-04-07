В армии Южной Кореи рассказали, что ждёт Сон Хын Мина во время военных сборов

Представитель корпуса морской пехоты Южной Кореи рассказал, чем будет заниматься нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин во время военных сборов.

«Попав в армию, вы будете стрелять из винтовки, дышать слезоточивым газом, участвовать в боях, катаясь и ползая по земле. Во время марш-броска наши новобранцы должны нести на себе 40 кг снаряжения, но в зависимости от программы подготовки экипировка может быть облегчена», — приводит слова военного Reuters.

Ранее сообщалось, что сборы продлятся четыре недели. Планируется, что футболист вернётся в Лондон в мае, если на тот момент в Англии завершится действие карантина, который был введён из-за коронавируса. Таким образом, в случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.



Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.