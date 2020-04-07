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В армии Южной Кореи рассказали, что ждёт Сон Хын Мина во время военных сборов

В армии Южной Кореи рассказали, что ждёт Сон Хын Мина во время военных сборов
Футбол / Англия 0

Представитель корпуса морской пехоты Южной Кореи рассказал, чем будет заниматься нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин во время военных сборов.

«Попав в армию, вы будете стрелять из винтовки, дышать слезоточивым газом, участвовать в боях, катаясь и ползая по земле. Во время марш-броска наши новобранцы должны нести на себе 40 кг снаряжения, но в зависимости от программы подготовки экипировка может быть облегчена», — приводит слова военного Reuters.

Ранее сообщалось, что сборы продлятся четыре недели. Планируется, что футболист вернётся в Лондон в мае, если на тот момент в Англии завершится действие карантина, который был введён из-за коронавируса. Таким образом, в случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.

Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.

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