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Сульшер — о снижении зарплат в АПЛ: несправедливо предъявлять претензии футболистам

Сульшер — о снижении зарплат в АПЛ: несправедливо предъявлять претензии футболистам
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что критика футболистов во время пандемии коронавируса не является справедливой.

«Легко винить во всём футбол. Я считаю несправедливым предъявлять претензии игрокам. Они выполняют свою работу и делают многое, чтобы помочь в сложившейся ситуации.

Многие совершают ошибки, и именно так мы учимся. Сейчас речь идёт о принятии лучших решений, чтобы помочь Ассоциации здравоохранения. Важно, чтобы каждый клуб делал то, что считает правильным в сложившейся ситуации. Мы все хорошие люди. Я уверен, что все мы хотим, чтобы всё это закончилось как можно скорее», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее с критикой снижения зарплат футболистам в Англии высказался нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни.

Руни — о снижении зарплат игрокам: почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
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