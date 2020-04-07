Сульшер — о снижении зарплат в АПЛ: несправедливо предъявлять претензии футболистам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что критика футболистов во время пандемии коронавируса не является справедливой.



«Легко винить во всём футбол. Я считаю несправедливым предъявлять претензии игрокам. Они выполняют свою работу и делают многое, чтобы помочь в сложившейся ситуации.



Многие совершают ошибки, и именно так мы учимся. Сейчас речь идёт о принятии лучших решений, чтобы помочь Ассоциации здравоохранения. Важно, чтобы каждый клуб делал то, что считает правильным в сложившейся ситуации. Мы все хорошие люди. Я уверен, что все мы хотим, чтобы всё это закончилось как можно скорее», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее с критикой снижения зарплат футболистам в Англии высказался нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни.