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Помощник Шевченко: в будущем Андрей хочет стать тренером команды Серии А или АПЛ

Помощник Шевченко: в будущем Андрей хочет стать тренером команды Серии А или АПЛ
Футбол / Англия 0

Андреа Мальдера, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отметил, что украинский специалист хотел бы в будущем попробовать свои силы на посту наставника в клубе.

«После работы в качестве наставника национальной команды Шевченко планирует стать тренером в клубе. Будь то команда Серии А или английской Премьер-лиги, для него это не имеет значения. Шевченко — труженик, он произвёл на меня впечатление с самого начала. Он хотел, чтобы мы с Мауро Тассотти были в его штабе. Шевченко нравится смотреть на ситуацию с разных точек, он прислушивается к мнению других.

Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был его настоящим наставником. Андрей тщательно всё продумывает при подготовке к матчам и отслеживает прогресс игроков. Футболисты действительно доверяют ему», — приводит слова Мальдеры Tuttosport.

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