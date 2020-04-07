Санчес не уйдёт из «МЮ», если в другом клубе ему не будут платить € 29 млн в год

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не собирается покидать клуб, утверждает ESPN.

По данным источника, футболист согласится на трансфер лишь в том случае, если в другом клубе ему повторят нынешнюю зарплату. Сейчас форвард получает € 29 млн в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес выступает за миланский «Интер» на правах аренды. Чилиец принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором одного гола и отдал одну результативную передачу. Итальянский клуб вряд ли выкупит форварда из-за размера его зарплаты. Таким образом, футболист, по всей видимости, вернётся в состав манкунианцев. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.