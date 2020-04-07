Президент Ла Лиги: если сезон не будет доигран, испанские клубы потеряют € 1 млрд

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о финансовых потерях испанских клубов в случае досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.



«Если мы посмотрим на экономические последствия пандемии, в том числе на деньги, которые мы должны были получить от участия в европейских турнирах, то испанские клубы лишатся очень больших денег, если сезон не будет доигран. Клубы потеряют € 1 млрд. Если мы возобновим сезон, но без зрителей, то потери составят € 300 млн. Если мы вернёмся к играм со зрителями, то ущерб составит € 15 млн. В настоящий момент мы вообще не рассматриваем вариант с досрочным завершением сезона. Мы хотим доиграть даже за закрытыми дверями», — приводит слова Тебаса Goal.com.

Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А