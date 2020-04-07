«ПСЖ» намерен выкупить трансфер Икарди

Руководство парижского «ПСЖ» приняло решение выкупить у миланского «Интера» трансфер аргентинского нападающего Мауро Икарди, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, французский клуб готов заплатить за футболиста € 70 млн, которые предусмотрены в его арендном соглашении в качестве суммы выкупа.

Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в Италию по окончании сезона.

Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с миланским клубом действует до лета 2022 года.