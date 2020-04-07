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«Спартак» поздравил Селихова с 26-летием, показав лучшие сейвы голкипера

«Спартак» поздравил Селихова с 26-летием, показав лучшие сейвы голкипера
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» поздравил с 26-летием вратаря Александра Селихова, опубликовав ролик с лучшими сейвами голкипера.

«Лучшие сейвы сегодняшнего именинника», — сообщается в официальном «инстаграме» московского клуба.

В настоящее время вратарь восстанавливается после травмы правого ахиллова сухожилия.

Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, четыре раза попав в заявку на матч. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года
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