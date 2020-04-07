Малафеев рассказал, как ситуация с коронавирусом сказалась на его семье и бизнесе

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на семье и бизнесе.
«С поступлением информации о новых действиях против коронавируса во всём мире у меня сформировалось чёткое мнение, что ситуация серьёзная и нужно готовиться к разным вариантам событий.
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Мы сразу приняли необходимые меры: переехали и самоизолировались, разобрались с бизнесами.
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По порядку. Переехали в загородный дом на всё время карантина. Поначалу мы потихоньку завозили всё необходимое для долгого проживания. Конечно, это выглядело немного маразматично, но лучше было подготовиться. Мы даже завели собачку Мальтипу и назвали Тедди, о которой давно мечтали дети.
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Но больше всего меня беспокоила ситуация вокруг бизнеса и направлений. Нашу туристическую базу «Любогорье» пришлось закрыть по предписанию администрации Новгородской области.
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Агентство недвижимости М16 перевели полностью на удалённую работу. Все сотрудники работают из дома, и, конечно, в таких условиях продуктивность падает, просмотров почти нет, сделки откладываются или отменяются. Застройщики, банки, нотариусы и Росреестр почти не функционируют.
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У застройщиков в теории можно провести сделку удалённо, но без регистрации ДДУ, если не используются деньги банка (ипотека), к нотариусу для проведения сделки почти невозможно записаться, МФЦ закрыты. Росреестр принимает документы на регистрацию только в электронном виде (через нотариус или банк).
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Я думаю: мне, конечно, ещё рано жаловаться. Pестораторам и туроператорам, авиаперевозчикам, гостиничному бизнесу, фитнес-центрам и торговым комплексам куда хуже», — написал Малафеев в своём «инстаграме».
- 7 апреля 2020
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