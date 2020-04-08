Transfermarkt понизил стоимость Дзюбы на € 3 млн, а Фернандеса — на € 6 млн

Портал Transfermarkt внепланово обновил стоимость футболистов из-за эпидемии коронавируса. В связи с непростой ситуацией на экономическом рынке ценники на всех игроков снижены на 20%.



Исключением стали футболисты 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом благодаря возрасту. Стоимость футболистов, которые оцениваются менее € 300 тыс., осталась прежней. Все изменения коснулись и РПЛ.



Так, форвард «Зенита» Артём Дзюба подешевел на € 3 млн и покинул топ-10 самых дорогих игроков РПЛ. Его стоимость теперь составляет € 13 млн. Место Дзюбы занял нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Его стоимость упала на € 1,5 млн и оценивается в € 14,5 млн.



Самый дорогой игрок РПЛ вингер «Зенита» Малком подешевел на € 7,5 млн (€ 30,5 млн). Стоимость защитника ЦСКА Марио Фернандеса упала на € 6 млн (€ 24 млн), полузащитника ЦСКА Николы Влашича — на € 4,5 млн (€ 17,5 млн), а хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса и полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка — на € 4 млн (оба теперь стоят € 16 млн).

По оценкам аналитиков Transfermarkt, общая стоимость всех составов команд РПЛ снизилась на € 213 млн.

Весь мировой футбольный рынок потерял более чем € 9 млрд.

В зависимости от развития ситуации на экономическом рынке ценники на игроков могут ещё измениться. Если пауза в мировом футболе затянется на несколько месяцев, вероятно, Transfermarkt ещё сильнее понизит стоимость футболистов.



С изменением стоимости других игроков РПЛ вы можете ознакомиться на портале Transfermarkt.ru. В ближайшее время сайт обновит ценники на футболистов.