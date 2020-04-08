Рыночная стоимость «Зенита» снизилась на € 41 млн, а «Спартака» — на € 21,7 млн

Портал Transfermarkt внепланово обновил стоимость игроков из-за эпидемии коронавируса. В связи с непростой ситуацией на экономическом рынке ценники на футболистов, рождённых до 1998 года, снизились на 20%, а после — на 10%. В результате пересчёта изменились цены составов команд РПЛ.



Так, стоимость «Зенита» упала на € 41 млн и составит € 164,6 млн. «Краснодар» потерял € 26,5 млн (€ 117,3 млн), ЦСКА — € 21,9 млн (€ 112,025 млн), «Локомотив» — € 25,25 млн (€ 104,35 млн), «Спартак» — € 21,7 млн (€ 97,3 млн), «Динамо» — € 14 млн (€ 59,7 млн), «Рубин» — € 8,825 млн (€ 42,6 млн), а «Ростов» — € 9,125 млн (€ 37,75 млн).

По оценкам аналитиков Transfermarkt, общая стоимость всех составов команд РПЛ снизилась на € 213 млн.

Весь мировой футбольный рынок потерял более чем € 9 млрд.

С изменением стоимости других клубов РПЛ вы можете ознакомиться на портале Transfermarkt.ru.