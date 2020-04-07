Блан может возглавить «Фенербахче»

Француз Лоран Блан может стать главным тренером стамбульского «Фенербахче», утверждает L'Equipe.

По данным источника, французский специалист является главным кандидатом на пост наставника турецкого клуба, который несколько недель назад уволил главного тренера Эрсуна Юнала.

54-летний Блан является безработным с 2016 года. Ранее он тренировал «Бордо», сборную Франции и «Пари Сен-Жермен». Наибольших достижений он добился с парижским клубом, во главе которого по три раза выиграл чемпионат Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также дважды завоевал национальный кубок. С «Бордо» он однажды становился чемпионом Франции, один раз выиграл Кубок лиги и дважды — Суперкубок.

«Фенербахче», набрав в 26 матчах 40 очков, занимает седьмое место в турецкой Суперлиге.