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Смолов присоединился к челленджу от Роналду

Смолов присоединился к челленджу от Роналду
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» и сборной России Фёдор Смолов поддержал челлендж «Домашний кубок», организованный португальским форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вертикально вверх и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду за 45 секунд выполнил 142 повторения .

Смолов в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал видео, на котором он делает на скорость упражнение на пресс. За 45 секунд ему удалось совершить 125 скручиваний.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что 4 апреля Смолов вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. За нарушение правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.

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