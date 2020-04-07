Оставшиеся матчи Серии А сезона-2019/2020 могут пройти в Риме

Оставшиеся матчи чемпионата Италии сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса могут пройти в Риме, сообщает La Repubblica.



По информации источника, все 20 клубов итальянской Серии А могут расположить на территории Рима или вблизи города, где ситуация с коронавирусом улучшилось по сравнению с другими регионами страны. Все оставшиеся встречи будут проведены в столице Италии, из-за чего контакты с жителями других областей страны будут сведены к минимуму. Футболисты и тренеры будут каждый день проходить тесты на коронавирус, а журналисты не будут допускаться в расположения команд.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,4 млн человек. Число погибших превысило 80 тыс.