Карякин: «Спартаку» не хватает менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить

Шахматист Сергей Карякин в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Спартак» на восьмом месте? Это обидно и неприятно. Есть ощущение, что из-за всех скандалов, отставок тренеров и продаж игроков клубу не хватает успешного менеджера или тренера, который мог бы всех сплотить. Но глубоко ситуацией я не владею.
С Кононовым у меня было хорошее заочное знакомство — он подписал для меня шахматную доску. Думал познакомиться вживую, но не успел. Я ходил на стадион раз в два-три месяца, но в прошлом году времени на это не было вообще, у меня было около 60 вылетов за год.
Абонемент? Меня приглашают друзья, поэтому абонемента у меня нет. Из нынешнего «Спартака» ни с кем не знаком, но следить за ними приятно.
В 2009 году я переехал в Москву, поэтому мне показалось логичным болеть за московскую команду, на которую можно сходить. Начал втягиваться. Кстати, Петросян болел за «Спартак», Каспаров, так что между шахматами и «Спартаком» есть какая-то связь», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 7 апреля 2020
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